Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей киевского мейджора на 9 июня
Поединки по Dota 2 в рамках WePlay AniMajor 2021
WePlay
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 9 июня:
- - T1 -
- - PSG.LGD -
- - Nigma -
- - NoPing -
Трансляция доступна по ссылке.
Читайте такжеАнонс мейджоров и региональных лиг по Dota 2 на 2021 год
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