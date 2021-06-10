Расписание и трансляция матчей киевского мейджора на 10 июня

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.

Встречи на 10 июня:

15:00 Alliance - Spirit - WePlay AniMajor 2021 | Плей-фф

- 18:00 VP - VG - WePlay AniMajor 2021 | Плей-офф

- 21:00 NoPing - EG - WePlay AniMajor 2021 | Плей-офф

Трансляция WePlay AniMajor 2021 доступна по ссылке.

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