Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей киевского мейджора на 10 июня
Поединки по Dota 2 в рамках WePlay AniMajor 2021
WePlay
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 10 июня:
- - Spirit -
- - VG -
- - EG -
Трансляция доступна по ссылке.
Читайте такжеАнонс мейджоров и региональных лиг по Dota 2 на 2021 год
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