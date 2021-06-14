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PSG.LGD - чемпионы киевского мейджора по Dota 2

Dota 2
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В гранд-финале были обыграны Evil Geniuses

PSG.LGD - чемпионы киевского мейджора по Dota 2

Новина українською

В период с 2 по 13 июня в столице Украины проходил мейджор по Dota 2 - WePlay AniMajor 2021. Призовой фонд турнира составлял 500 000 долларов, а также 2 700 очков в системе DPC.

В гранд-финале соревнования PSG.LGD переиграла Evil Geniuses. Решающий поединок проходил в формате "Best of 5" и закончился со счетом 3:0 в пользу команды Чжан "y`" Липина.

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Таким образом PSG стали чемпионом второго мейджора в 2021-м году и заработали 200 тысяч долларов. Финалистам EG в свою очередь досталось 100 000 долларов в качестве призовых.

На пути к гранд-финалу в плей-офф PSG.LGD прошли Alliance, Nigma и T1. Evil Geniuses, чтобы попасть в решающий матч турнира, выбили NoPing e-sports, TNC Predator, Nigma, Vici Gaming и T1.

Запись гранд-финала между PSG.LGD и Evil Geniuses

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