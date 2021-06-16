Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 16 июня
Игры плей-офф ESL One Summer 2021
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 16 июня:
- - Unique -
- - ASM.Gambit -
- - Tundra -
- - Nigma -
- - TBD -
- - TBD -
Трансляция доступна по ссылке.
Читайте такжеАнонс мейджоров и региональных лиг по Dota 2 на 2021 год
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