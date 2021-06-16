Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 16 июня

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.

Встречи на 16 июня:

15:00 Alliance - Unique - ESL One Summer 2021 | Плей-офф

- 15:00 OG - ASM.Gambit - ESL One Summer 2021 | Плей-офф

- 18:00 Liquid - Tundra - ESL One Summer 2021 | Плей-офф

- 18:00 ViKin.gg - Nigma - ESL One Summer 2021 | Плей-офф

- 21:00 Secret - TBD - ESL One Summer 2021 | Плей-офф

- 21:00 Virtus.pro - TBD - ESL One Summer 2021 | Плей-офф

Трансляция ESL One Summer 2021 доступна по ссылке.

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