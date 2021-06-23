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Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 23 июня

Dota 2
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NaVi играют в отборе на The International 10

Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 23 июня

Новина українською

Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.

Встречи на 23 июня:

  • - Trident Clan -
  • - Unique -
  • - EXTREMUM -
  • - Infinity Esports -
  • - ASM.Gambit -
  • - Hokori -

Трансляция доступна по ссылке.

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В статье: Natus Vincere
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