Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Расписание и трансляция матчей по Dota 2 на 23 июня
NaVi играют в отборе на The International 10
Вашему вниманию расписание матчей на сегодня по киберспортивной дисциплине - Dota 2.
Встречи на 23 июня:
- - Trident Clan -
- - Unique -
- - EXTREMUM -
- - Infinity Esports -
- - ASM.Gambit -
- - Hokori -
Трансляция доступна по ссылке.
Читайте такжеАнонс мейджоров и региональных лиг по Dota 2 на 2021 год
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ювентус умер. Ушел Джампьеро Бониперти, творец нынешнего Юве
- Швеция - Польша. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 23.06.2021
- Сабо про сборную Украины: Хотелось бы выйти дальше, но перспективы я не вижу
- Гол, за которым пустота: увы, герой финала Евро-2016 не сделал карьеру
- Шерон Стоун отдыхает. Итальянская журналистка повторила трюк из Основного инстинкта на ЕВРО. ВИДЕО
- Девушка дня. Яркая подруга голландского крайка, который украл ничью у сборной Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...