NaVi провалили квалификацию на The International 10

В период с 23 по 26 июня проходитя матчи по Dota 2 региональной квалификации на The International 10 для СНГ. Команды сражаются за слот на главном турнире года.

В поединке нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere проиграла Team Empire. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 в пользу коллектива Ивана "VANSKOR" Скорохода.

Таким образом, "рожденные побеждать" не сыграют на TI 10. В свою очередь Empire продолжит борьбу за квоту на чемпионат и сыграет в следующем раунде отбора с победителем пары PuckChamp - Nemiga Gaming.