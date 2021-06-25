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NaVi провалили квалификацию на The International 10
Провалище от "рожденных побеждать"
navi.gg
В период с 23 по 26 июня проходитя матчи по Dota 2 региональной квалификации на The International 10 для СНГ. Команды сражаются за слот на главном турнире года.
В поединке нижней сетки команда украинской организации Natus Vincere проиграла Team Empire. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 1:2 в пользу коллектива Ивана "VANSKOR" Скорохода.
Таким образом, "рожденные побеждать" не сыграют на TI 10. В свою очередь Empire продолжит борьбу за квоту на чемпионат и сыграет в следующем раунде отбора с победителем пары PuckChamp - Nemiga Gaming.
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