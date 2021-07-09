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Официально: The International 10 перенесен на октябрь
Чемпионат мира перенесен из Стокгольма в Бухарест
Dota 2
Турнир года по Dota 2 - The International 10 был в очередной раз перенесен, об этом сообщила компания Valve.
Чемпионат мира должен был пройти этим летом, но состоится в октябре, а именно групповой этап TI 10 пройдет с 7 по 10 октября, плей-офф - с 12 по 17 октября.
Местом проведения соревнования станет Национальный стадион Румынии в Бухаресте, на трибуны будут допущены фанаты.
Напомним, изначально The International 10 должен был пройти летом 2020-го года, но из-за пандемии коронавируса был отложен на неопределенный срок.
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