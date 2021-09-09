Dota 2
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Украина объявила состав на мировой чемпионат по Dota 2
Турнир пройдет в Израиле
С 14 по 20 октября пройдет финальный этап мирового турнира по Dota 2 - IESF World Championship 2021. Соревнование будет проходить в Эйлате, Израиль. Насчет призового фонда пока информации нет.
Организаторы IESF представили участников, украинская команда сыграет в отборочных для региона Восточной Европы.
Состав нашей команды выглядит следующим образом: Yellow Flash, Lorenof, SoulQ, geO`ZziZi и karma.
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