Два украинца в составе Team Spirit стали чемпионами мира по Dota 2

В период с 7 по 17 октября проходил чемпионат мира по кибердисциплине Dota 2 - The International 10. 18 коллективов в Бухаресте боролись за призовой фонд в размере 40 миллионов долларов.

В напряженном гранд-финале Team Spirit одержала победу над PSG.LGD - команды сыграли все 5 карт и закончили встречу со счетом 3:2. Благодаря этой победе, команда из СНГ заработала в качестве призовых 18,2 млн. долларов.

В составе "спиритов" чемпионами стали два украинских игрока: Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Miroslaw" Колпаков.

На пути к решающему поединку турнира Team Spirit проиграли Invictus Gaming, упали в сетку "лузеров", где обыграли Fnatic, OG, Virtus.pro, IG и Team Secret. В свою очередь PSG.LGD одолели T1, VP и Secret. А в плей-офф TI обе команды вышли с группы B.

Запись гранд-финала The International 10

Итоговые места TI 10:

1 место: Team Spirit — $18 208 300;

2 место: PSG.LGD — $5 202 400;

3 место: Team Secret — $3 601 600;

4 место: Invictus Gaming — $2 401 100;

5-6 места: Virtus.pro и Vici Gaming — по $1 400 600;

7-8 места: OG и T1 — по $1 000 500;

9-12 места: Fnatic, Quincy Crew, Alliance и Evil Geniuses — по $800 400;

13-16 места: beastcoast, Team Undying, Team Aster и Elephant— по $600 300;

17-18 места: Thunder Predator и SG e-sports — по $100 тыс.