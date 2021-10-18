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Два украинца в составе Team Spirit стали чемпионами мира по Dota 2

Dota 2
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СНГ-дота снова на вершине

Два украинца в составе Team Spirit стали чемпионами мира по Dota 2

Новина українською

В период с 7 по 17 октября проходил чемпионат мира по кибердисциплине Dota 2 - The International 10. 18 коллективов в Бухаресте боролись за призовой фонд в размере 40 миллионов долларов.

В напряженном гранд-финале Team Spirit одержала победу над PSG.LGD - команды сыграли все 5 карт и закончили встречу со счетом 3:2. Благодаря этой победе, команда из СНГ заработала в качестве призовых 18,2 млн. долларов.

В составе "спиритов" чемпионами стали два украинских игрока: Илья "Yatoro" Мулярчук и Мирослав "Miroslaw" Колпаков.

На пути к решающему поединку турнира Team Spirit проиграли Invictus Gaming, упали в сетку "лузеров", где обыграли Fnatic, OG, Virtus.pro, IG и Team Secret. В свою очередь PSG.LGD одолели T1, VP и Secret. А в плей-офф TI обе команды вышли с группы B.

Запись гранд-финала The International 10

Итоговые места TI 10:

1 место: Team Spirit — $18 208 300;
2 место: PSG.LGD — $5 202 400;
3 место: Team Secret — $3 601 600;
4 место: Invictus Gaming — $2 401 100;
5-6 места: Virtus.pro и Vici Gaming — по $1 400 600;
7-8 места: OG и T1 — по $1 000 500;
9-12 места: Fnatic, Quincy Crew, Alliance и Evil Geniuses — по $800 400;
13-16 места: beastcoast, Team Undying, Team Aster и Elephant— по $600 300;
17-18 места: Thunder Predator и SG e-sports — по $100 тыс.

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