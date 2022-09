The International 2022 – какие регионы уже определили победителя квалификации, а кто еще борется за право участия?

Продолжаются региональные квалификации на самый зрелищный турнир года по дисциплине Dota 2 – The International 2022. 6 регионов определяют сильнейшие команды, которые с 15 по 30 октября присоединятся к борьбе за призовой фонд, который на данный момент составляет $9,6 млн., на ярком LAN-е в Сингапуре.

Четыре региона уже определили победителей: Северная Америка – Soniqs, Южная Америка – Horoki, Восточная Европа – BBTeam, Китай – Royal never give up. Они получили слоты на The International 2022. Однако некоторые команды из этих регионов еще имеют шанс попасть на главный турнир по Dota 2, в частности NAVI – "Рожденные побеждать" заняли третье место среди восточноевропейских команд и получили квоту на стадию Last Chance.

Еще два региона продолжают определять сильнейшего – Юго-Восточная Азия и Западная Европа. В следующих матчах европейской квалификации в верхней сетке сегодня, 15.09 встретятся Team Liquid из Goonsquad в 11:00 и Team Secret из Entity в 14:00.

Parimatch – партнер The International 2022. Организация WePlay Esports при поддержке Parimatch проводит официальную украиноязычную трансляцию квалификаций на The International и дарит украинцам возможность смотреть турнир на родном языке.

