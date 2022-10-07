Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
The International 2022: Last Chance Qualifier - украиноязычные стримы и какие шансы у NAVI попасть на главный этап турнира
Заряжай на Инт!
Паріматч
Уже в субботу, 8 октября, начнется Last Chance квалификация на главный киберспортивный турнир по Dota 2 - The International 2022. 12 команд, разделенные на две группы, будут соревноваться за 2 последних слота на TI!
Команда NAVI оказалась в группе А и 8 октября, в первый день Последнего шанса Рожденные побеждать встретятся с командами Nouns, Polaris и Tempest. Аналитики Parimatch прогнозируют победу NAVI во всех трех субботних матчах, но дальше будет сложнее.
Украинскоязычный стрим матчей Last Chance Qualifier при поддержке Parimatch будут проводить sh4dowehhh, tekcac, taitake и ghostik.
Квалификации Последнего шанса продлятся до 12 октября - тогда участники определят 2 сильнейшие команды, которые получат слоты на The International 2022.
Уже 15 октября 20 команд, разделенных на две группы, начнут групповой этап The International. 20 октября начнутся главные матчи турнира, и в финале 30 октября мы узнаем, кто станет победителем The International 2022 и как распределится призовой фонд, который сейчас составляет $13,243,667.
Смотри украиноязычный стрим матчей и заряжай на The International!
Популярное сейчас
- Один погибший и десятки раненых: матч Бока Хуниорс обернулся катастрофой
- Не Довбик. Назван лучший игрок Днепра-1 в матче против Вадуца
- Директор Динамо: Ультрас не любят Суркисов? За то, что они делают сейчас – их стоит любить
- Третье поражение Динамо в Лиге Европы, спасение Днепра-1 в игре с аутсайдером. Главные новости за 6 октября
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО