The International 2022: Last Chance Qualifier - украиноязычные стримы и какие шансы у NAVI попасть на главный этап турнира

Уже в субботу, 8 октября, начнется Last Chance квалификация на главный киберспортивный турнир по Dota 2 - The International 2022. 12 команд, разделенные на две группы, будут соревноваться за 2 последних слота на TI!

Команда NAVI оказалась в группе А и 8 октября, в первый день Последнего шанса Рожденные побеждать встретятся с командами Nouns, Polaris и Tempest. Аналитики Parimatch прогнозируют победу NAVI во всех трех субботних матчах, но дальше будет сложнее.

Украинскоязычный стрим матчей Last Chance Qualifier при поддержке Parimatch будут проводить sh4dowehhh , tekcac , taitake и ghostik .

Квалификации Последнего шанса продлятся до 12 октября - тогда участники определят 2 сильнейшие команды, которые получат слоты на The International 2022.

Уже 15 октября 20 команд, разделенных на две группы, начнут групповой этап The International. 20 октября начнутся главные матчи турнира, и в финале 30 октября мы узнаем, кто станет победителем The International 2022 и как распределится призовой фонд, который сейчас составляет $13,243,667.

Смотри украиноязычный стрим матчей и заряжай на The International!