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NaVi ведут борьбу за последний слот на The International 2022
Права на проигрыш нет
navi.gg
С 8 по 12 октября в Сингапуре проходит последняя стадия отбора на самый престижный турнир по Dota 2. В рамках этапа Last Chance команды разыгрывают два места на групповом этапе The International 2022.
Украинская команда Natus Vincere провела два матча в рамках плей-офф: в верхней сетке проиграв T1 – 1:2, а в сетке "лузеров" NaVi переиграли Tempest со счетом 2:0.
В следующем раунде (3-м) "рожденные побеждать" сыграют против Xtreme Gaming. Встреча пройдет 11 октября, в 8:00.
В результате успеха наша команда выйдет на победителя пары Virtus.pro – Team Liquid.
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