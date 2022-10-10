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NaVi ведут борьбу за последний слот на The International 2022

Dota 2
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NaVi ведут борьбу за последний слот на The International 2022

navi.gg

Новина українською

С 8 по 12 октября в Сингапуре проходит последняя стадия отбора на самый престижный турнир по Dota 2. В рамках этапа Last Chance команды разыгрывают два места на групповом этапе The International 2022.

Украинская команда Natus Vincere провела два матча в рамках плей-офф: в верхней сетке проиграв T1 – 1:2, а в сетке "лузеров" NaVi переиграли Tempest со счетом 2:0.

Читайте такжеThe International 2022: Last Chance Qualifier - украиноязычные стримы и какие шансы у NAVI попасть на главный этап турнира

В следующем раунде (3-м) "рожденные побеждать" сыграют против Xtreme Gaming. Встреча пройдет 11 октября, в 8:00.

В результате успеха наша команда выйдет на победителя пары Virtus.pro – Team Liquid.

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В статье: Natus Vincere
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