The International 2022: Group Stage — список участников сформирован!

Вчера завершился этап квалификаций последнего шанса, на котором Team Secret и Team Liquid завоевали последние 2 слота на главный турнир по Dota 2!

Групповая стадия The International начнется уже в субботу, 15 октября! В течение 4 дней 20 лучших команд мира, разделенные на две группы, будут соревноваться за свое место на главном этапе The International 2022 в Сингапуре.

Окончательный список участников группового этапа турнира выглядит следующим образом:

PSG.LGD, OG, Team Spirit, beastcoast, Team Aster, Thunder Awaken, BOOM Deports, TSM, Tundra Deports, Gaimin Gladiators, Evil Geniuses, Fnatic, Soniqs, Hokori, Entity, BB Team, Royal Never Give Up, Talon Esports, Team Secret и Team Liquid.

20 октября начнутся главные матчи турнира и в финале 30 октября будет определен победитель The International, и как распределится призовой фонд, который на данный момент составляет $13,606,136.

Украинскоязычный стрим матчей Last Chance Qualifier при поддержке Parimatch будут проводить sh4dowehhh, tekcac, taitake та ghostik та ucast_dota2.

Смотри турнир на украинском и заряжай на The International 2022 вместе с Parimatch!