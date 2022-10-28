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Каждый игрок в Dota 2 может получить бесплатно Arcane и Battle Pass

Dota 2
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Невиданная щедрость от Valve

Каждый игрок в Dota 2 может получить бесплатно Arcane и Battle Pass

dota2.com

Новина українською

Valve выпустила очередное обновление для киберспортивной дисциплины Dota 2.

В честь проходящего сейчас The International 2022 компания предоставила игрокам сумку сувениров. Призы может получить абсолютно любой игрок, который сыграет минимум 10 поединков - с момента выхода боевого пропуска 2022.

Раздача подарок будет длится до окончания Battle Pass - середины января.

Сумка сувениров включает:

  • один месяц подписки на Dota Plus;
  • пропуск Battle Pass первого уровня (если у вас eже есть боевой пропуск, то вы получите 24 лвл повышения);
  • один Arcana-предмет из игрового магазина Dota 2.

Напомним, сейчас проходит чемпионат мира по Dota 2 - The International 2022. Место проведения соревнования - Сингапур. Турнир начался 15-го октября и продлится до 30-го октября. Сейчас проходят решающие стадии плей-офф. К сожалению, украинская команда Natus Vincere не смогла пройти квалификацию на TI.

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Источник:
dota2.com

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