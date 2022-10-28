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Гранд финал The International 2022 уже в воскресенье! Какие шансы на победу у команд?

Dota 2
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Гранд финал The International 2022 уже в воскресенье! Какие шансы на победу у команд?

Паріматч

Новини партнерів Автор UA-Футбол
Новина українською

Решающие матчи крупнейшего турнира по Dota 2 состоятся уже 29-30 октября на Сингапурском крытом стадионе. 4 сильнейшие команды мира будут соревноваться за звание чемпиона и распределят призовой фонд, который составляет $18,231,891.

Все 4 команды достойно держатся, поэтому болельщики не выделяют явного претендента на победу в турнире, однако отмечают отличную форму не проигравших ни одного матча на турнире Tundra Esports и Team Secret, которые жадно завоевали последнее место на турнире лишь на этапе последнего шанса.

В субботу, 29 октября, в 7:00 начнется финал верхней сетки, где за выход в гранд-финал будут соревноваться Team Secret и Tundra Esports. Аналитики Parimatch считают, что обе команды достаточно мощные и поэтому почти одинаково оценивают их шансы на победу, давая коэффициенты 1.92 и 1.82 соответственно. А уже в 10.00 Aster и Liquid начнут полуфинал нижней сетки.

Гранд-финал The International 2022 состоится 30 октября. Кто встретится в главной битве за звание чемпиона в самом зрелищном турнире по Dota 2? Делай собственный прогноз вместе с Parimatch!

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В статье: ПариМатч
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