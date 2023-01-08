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NaVi стартовали в первом дивизионе DPC 2023 с поражения
Хорошо стартовали, но допустили камбек соперника
telegram @natus_vincere_official
Сегодня, 8-го января стартовали матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023: Season 1 для Восточной Европы. Поединки пройдут до 29-го января. Призовой фонд сореванования становит в 205 000 долларов, 1 150 очков в системе DPC, а также главное - три места на будущем мейджоре.
Украинская команда Natus Vincere стартовала на турнире с поражения от Dark Side - "рожденные побеждать" выиграли уверенно первую карту, но после этого дважды проиграли.
В следующем туре NaVi cыграют против Spirit.
Таблица первого дивизиона DPC:
|№
|Команда
|М
|В
|П
|О
|1
|Dark Side
|1
|1
|0
|3
|2
|HR
|1
|1
|0
|3
|3
|BB Team
|0
|0
|0
|0
|4
|OneMove
|0
|0
|0
|0
|5
|Spirit
|0
|0
|0
|0
|6
|VP
|0
|0
|0
|0
|7
|NaVi
|1
|0
|1
|0
|8
|Nemiga
|1
|0
|1
|0
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