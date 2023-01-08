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NaVi стартовали в первом дивизионе DPC 2023 с поражения

Dota 2
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Хорошо стартовали, но допустили камбек соперника

NaVi стартовали в первом дивизионе DPC 2023 с поражения

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

Сегодня, 8-го января стартовали матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023: Season 1 для Восточной Европы. Поединки пройдут до 29-го января. Призовой фонд сореванования становит в 205 000 долларов, 1 150 очков в системе DPC, а также главное - три места на будущем мейджоре.

Украинская команда Natus Vincere стартовала на турнире с поражения от Dark Side - "рожденные побеждать" выиграли уверенно первую карту, но после этого дважды проиграли.

В следующем туре NaVi cыграют против Spirit.

Запись поединка между Natus Vincere и Dark Side (начало - 6:34:00)

Таблица первого дивизиона DPC:

Команда М В П О
1 Dark Side 1 1 0 3
2 HR 1 1 0 3
3 BB Team 0 0 0 0
4 OneMove 0 0 0 0
5 Spirit 0 0 0 0
6 VP 0 0 0 0
7 NaVi 1 0 1 0
8 Nemiga 1 0 1 0

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В статье: Natus Vincere
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