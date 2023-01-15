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NaVi одержали первую победу в рамках Dota Pro Circuit 2023: Season 1
NaVi совершили камбэк в игре против One Move
Telegram Natus Vincere
С 8-го по 29-е января проходят матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023: Season 1 для Восточной Европы. Призовой фонд сореванования становит в 205 000 долларов, 1 150 очков в системе DPC, а также главное - три места на будущем мейджоре.
Сегодня, 15-го января украинская команда Natus Vincere одержала свою первую победу на турнире. "Рожденные побеждать" начали серию с поражения, но после этого собрались и совершили камбэк, обыграв команду One Move.
Ранее, NaVi проиграли коллективам Dark Side и Spirit.
Таблица первого дивизиона DPC:
|№
|Команда
|М
|В
|П
|О
|1
|BetBoom
|2
|2
|0
|6
|2
|Spirit
|2
|2
|0
|6
|3
|Darkside
|3
|2
|1
|6
|4
|HR
|3
|2
|1
|6
|5
|VP
|2
|1
|1
|3
|6
|NaVi
|3
|1
|2
|3
|7
|Nemiga
|2
|0
|2
|0
|8
|One Move
|3
|0
|3
|0
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