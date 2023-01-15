  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. NaVi одержали первую победу в рамках Dota Pro Circuit 2023: Season 1
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NaVi одержали первую победу в рамках Dota Pro Circuit 2023: Season 1

Dota 2
(1 голосов)

NaVi совершили камбэк в игре против One Move

NaVi одержали первую победу в рамках Dota Pro Circuit 2023: Season 1

Telegram Natus Vincere

Новина українською

С 8-го по 29-е января проходят матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023: Season 1 для Восточной Европы. Призовой фонд сореванования становит в 205 000 долларов, 1 150 очков в системе DPC, а также главное - три места на будущем мейджоре.

Сегодня, 15-го января украинская команда Natus Vincere одержала свою первую победу на турнире. "Рожденные побеждать" начали серию с поражения, но после этого собрались и совершили камбэк, обыграв команду One Move.

Ранее, NaVi проиграли коллективам Dark Side и Spirit.

Запись поединка между Natus Vincere и One Move (начало - 7:48:40)

Таблица первого дивизиона DPC:

Команда М В П О
1 BetBoom 2 2 0 6
2 Spirit 2 2 0 6
3 Darkside 3 2 1 6
4 HR 3 2 1 6
5 VP 2 1 1 3
6 NaVi 3 1 2 3
7 Nemiga 2 0 2 0
8 One Move 3 0 3 0

По теме
yellow-arrow
NaVi стартовали в первом дивизионе DPC 2023 с поражения
yellow-arrow
Победы, вызовы и ожидание заветной фразы "Counter-terrorists win!" – каким был 2022 год для украинского киберспорта
yellow-arrow
Украинец стал серебряным призером The International 2022
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Natus Vincere
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде