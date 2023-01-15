NaVi одержали первую победу в рамках Dota Pro Circuit 2023: Season 1

С 8-го по 29-е января проходят матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2023: Season 1 для Восточной Европы. Призовой фонд сореванования становит в 205 000 долларов, 1 150 очков в системе DPC, а также главное - три места на будущем мейджоре.

Сегодня, 15-го января украинская команда Natus Vincere одержала свою первую победу на турнире. "Рожденные побеждать" начали серию с поражения, но после этого собрались и совершили камбэк, обыграв команду One Move.

Ранее, NaVi проиграли коллективам Dark Side и Spirit.

Запись поединка между Natus Vincere и One Move (начало - 7:48:40)

Таблица первого дивизиона DPC: