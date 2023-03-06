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Gladiators - чемпионы The Lima Major 2023
В гранд-финале были обыграны Team Liquid
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В период с 22 февраля по 6 марта в Лиме (Перу) проходил мейджор по Dota 2 – The Lima Major 2023. Команды боролись за призовой фонд в размере 500 000 долларов и 1,9 в системе DPC.
Сегодня, ночью 6 февраля в гранд-финале турнира команда Gladiators обыграла Team Liquid. Встреча проходила в формате Best of 5 и закончилась со счетом 3:0 в пользу гладиаторов. Таким образом, Gladiators стали чемпионами первого мейджора в этом году и заработали 200 тысяч долларов.
Запись финального поединка The Lima Major 2023
Game 1
Game 2
Game 3
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