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Gladiators выиграли второй мейджор в 2023 году

Dota 2
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Дважды обыграли Team Liquid в гранд-финале

Gladiators выиграли второй мейджор в 2023 году

Twitter ESL Dota2

Новина українською

В период с 26 апреля по 7 мая в столице Германии, Берлине проходил мейджор по Dota 2 - ESL One Berlin Major 2023. 18 команд боролись за призовой фонд в размере 500 000 долларов и 2700 очков в системе DPC.

Сегодня прошел гранд-финал, в котором Gladiators обыграли Team Liquid. Встреча проходила в формате Best of 5 и закончилась со счетом 3:1 в пользу гладиаторов.

Таким образом Gladiators стали чемпионами и заработали в качестве призовых 200 тысяч долларов и 500 очков DPC.

Примечательно, что на прошедшем в Перу мейджоре в решающем поединке также играли эти оба коллектива. Тогда также победу одержали Gladiators.

Запись финального поединка между Gladiators и Team Liquid

1 Game

2 Game

3 Game

4 Game

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