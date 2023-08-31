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Puppey впервые в карьере пропустит The International

Dota 2
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Эстонец был последним игроком, который до этого играл на всех TI

Puppey впервые в карьере пропустит The International

Новина українською

В период с 27 по 31 августа проходили региональные отборочные матчи The International 2023 для Западной Европы. В частности, команды вели борьбу за две квоты на TI12 (чемпионат мира по Dota 2).

В нижней сетке Team Secret проиграла Quest Esports и покинула турнир. Таким образом, впервые с 2014 года (т.е. с момента создания коллектива) "сикреты" не сыграют на чемпионате мира по Dota 2.

В свою очередь, капитан Team Secret Клемент "Puppey" Иванов впервые в своей карьере игрока пропустит The International (с 2011-го года).

Напомним, The International 2023 будет проходить в Сиэтле (США) в период с 12 по 29 октября.

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