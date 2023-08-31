Стали известны все участники The International 2023

Сегодня, 31 августа завершились квалификация The International 2023 для Западной Европы. Таким образом сформировался окончательный список участников будущего чемпионата мира по дисциплине Dota 2.

Последний слот на TI12 добыла в борьбе команда Quest Esports, которая обыграла Luna Galaxy со счетом 2:0.

Напомним, The International 2023 будет проходить в Сиэтле (США) в период с 12-го по 29-е октября.

Полный список участников The International 2023 выглядит следующим образом:

Team Liquid

Gladiators

Tundra Esports

9Pandas

Evil Geniuses

PSG.LGD

Shopify Rebellion

Talon Esports

beastcoast

Team Spirit

TSM

BetBoom Team

nouns

Keyd Stars

Thunder Awaken

Entity

Quest Esports

Virtus.pro

Azure Ray

Team SMG