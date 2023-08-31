Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стали известны все участники The International 2023
TI12 пройдет в октябре
Сегодня, 31 августа завершились квалификация The International 2023 для Западной Европы. Таким образом сформировался окончательный список участников будущего чемпионата мира по дисциплине Dota 2.
Последний слот на TI12 добыла в борьбе команда Quest Esports, которая обыграла Luna Galaxy со счетом 2:0.
Напомним, The International 2023 будет проходить в Сиэтле (США) в период с 12-го по 29-е октября.
Полный список участников The International 2023 выглядит следующим образом:
- Team Liquid
- Gladiators
- Tundra Esports
- 9Pandas
- Evil Geniuses
- PSG.LGD
- Shopify Rebellion
- Talon Esports
- beastcoast
- Team Spirit
- TSM
- BetBoom Team
- nouns
- Keyd Stars
- Thunder Awaken
- Entity
- Quest Esports
- Virtus.pro
- Azure Ray
- Team SMG
Фото: Maincast
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