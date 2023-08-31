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Dota 2

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Стали известны все участники The International 2023

Dota 2
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TI12 пройдет в октябре

Стали известны все участники The International 2023

Новина українською

Сегодня, 31 августа завершились квалификация The International 2023 для Западной Европы. Таким образом сформировался окончательный список участников будущего чемпионата мира по дисциплине Dota 2.

Последний слот на TI12 добыла в борьбе команда Quest Esports, которая обыграла Luna Galaxy со счетом 2:0.

Напомним, The International 2023 будет проходить в Сиэтле (США) в период с 12-го по 29-е октября.

Полный список участников The International 2023 выглядит следующим образом:

  • Team Liquid
  • Gladiators
  • Tundra Esports
  • 9Pandas
  • Evil Geniuses
  • PSG.LGD
  • Shopify Rebellion
  • Talon Esports
  • beastcoast
  • Team Spirit
  • TSM
  • BetBoom Team
  • nouns
  • Keyd Stars
  • Thunder Awaken
  • Entity
  • Quest Esports
  • Virtus.pro
  • Azure Ray
  • Team SMG
Стали известны все участники The International 2023 - изображение 1
Фото: Maincast
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