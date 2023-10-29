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Team Spirit вышли в гранд-финал The International 2023
На турнире осталось всего лишь 3 коллектива
Фото з відкритих джерел
В период с 12-го по 29-е октября проходит чемпионат мира по Dota 2 - The International 2023. Призовой фонд на данный момент составляет 3,1 миллиона долларов. Он продолжает пополняться благодаря продажам компендиума и уровней к нему
Team Spirit стали первыми участниками гранд-финала. В финале верхней сетки "спириты" очень уверенно обыграли LGD Gaming - со счетом 2:0.
В свою очередь LGD упали в нижнюю сетку, где разыграют с Gladiators еще одну путевку в решающий матч турнира.
Запись поединка между Team Spirit и LGD
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Турнирная сетка TI12
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