Team Spirit вышли в гранд-финал The International 2023

В период с 12-го по 29-е октября проходит чемпионат мира по Dota 2 - The International 2023. Призовой фонд на данный момент составляет 3,1 миллиона долларов. Он продолжает пополняться благодаря продажам компендиума и уровней к нему

Team Spirit стали первыми участниками гранд-финала. В финале верхней сетки "спириты" очень уверенно обыграли LGD Gaming - со счетом 2:0.

В свою очередь LGD упали в нижнюю сетку, где разыграют с Gladiators еще одну путевку в решающий матч турнира.

Запись поединка между Team Spirit и LGD

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Турнирная сетка TI12