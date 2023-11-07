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Monte собирают украинский состав по Dota 2 - Источник

Dota 2

Чисто из украинских игроков

Monte собирают украинский состав по Dota 2 - Источник

Новина українською
Новина українською

Украинская киберспортивная организация Monte собирает свой новый ростер. В частности, по дисциплине Dota 2. Об этом сообщает портал Players.

По информации источника, планируется собрать именно состав только из украинских игроков. Monte хотят совместить опытных игроков с молодыми.

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Детали относительно конкретных игроков и тренера неизвестны.

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Источник:
Players
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