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Monte собирают украинский состав по Dota 2 - Источник
Чисто из украинских игроков
Украинская киберспортивная организация Monte собирает свой новый ростер. В частности, по дисциплине Dota 2. Об этом сообщает портал Players.
По информации источника, планируется собрать именно состав только из украинских игроков. Monte хотят совместить опытных игроков с молодыми.
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Детали относительно конкретных игроков и тренера неизвестны.
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Источник:Players
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