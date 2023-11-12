NaVi представили обновленные составы по Dota 2 на ближайшие турниры

Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere релизнул новый ростер команды по дисциплине Dota 2.

Состав "рожденных побеждать" на ближайшие турниры претерпел сразу несколько замен. В частности, роль саппорта четвертой позиции временно займет игрок молодежного состава (NaVi Junior) Тамир "daze" Токпанов.

В свою очередь позицию оффлейнера займет экс-игрок Team Sexy Дмитрий "nefrit" Тарасич. Дмитрий заменит в команде Абдималика "Malik" Сайлау, который продолжит карьеру в PSG Quest на правах аренды.

Первым турниром для этого состава станет закрытая квалификация ESL One Kuala Lumpur 2023. Этот ивент пройдет с 16-го по 18-е ноября.

Основной состав NaVi:

???????? shigetsu

???????? mellojul

???????? nefrit

???????? daze

???????? Malady

???????? Sword_Art - тренер

Молодежный состав (NaVi Junior):