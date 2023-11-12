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NaVi представили обновленные составы по Dota 2 на ближайшие турниры

Dota 2

Есть сразу несколько замен

NaVi представили обновленные составы по Dota 2 на ближайшие турниры

navi.gg

Новина українською
Новина українською

Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere релизнул новый ростер команды по дисциплине Dota 2.

Состав "рожденных побеждать" на ближайшие турниры претерпел сразу несколько замен. В частности, роль саппорта четвертой позиции временно займет игрок молодежного состава (NaVi Junior) Тамир "daze" Токпанов.

В свою очередь позицию оффлейнера займет экс-игрок Team Sexy Дмитрий "nefrit" Тарасич. Дмитрий заменит в команде Абдималика "Malik" Сайлау, который продолжит карьеру в PSG Quest на правах аренды.

Первым турниром для этого состава станет закрытая квалификация ESL One Kuala Lumpur 2023. Этот ивент пройдет с 16-го по 18-е ноября.

Основной состав NaVi:

  • ???????? shigetsu
  • ???????? mellojul
  • ???????? nefrit
  • ???????? daze
  • ???????? Malady
  • ???????? Sword_Art - тренер

Молодежный состав (NaVi Junior):

  • ???????? gotthejuice
  • ???????? Niku
  • ???????? pma
  • ???????? Kidaro
  • ???????? Riddys
  • ???????? Artstyle - тренер
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Источник:
navi.gg
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