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NaVi представили обновленные составы по Dota 2 на ближайшие турниры
Есть сразу несколько замен
navi.gg
Украинский киберспортивный клуб Natus Vincere релизнул новый ростер команды по дисциплине Dota 2.
Состав "рожденных побеждать" на ближайшие турниры претерпел сразу несколько замен. В частности, роль саппорта четвертой позиции временно займет игрок молодежного состава (NaVi Junior) Тамир "daze" Токпанов.
В свою очередь позицию оффлейнера займет экс-игрок Team Sexy Дмитрий "nefrit" Тарасич. Дмитрий заменит в команде Абдималика "Malik" Сайлау, который продолжит карьеру в PSG Quest на правах аренды.
Первым турниром для этого состава станет закрытая квалификация ESL One Kuala Lumpur 2023. Этот ивент пройдет с 16-го по 18-е ноября.
Основной состав NaVi:
- ???????? shigetsu
- ???????? mellojul
- ???????? nefrit
- ???????? daze
- ???????? Malady
- ???????? Sword_Art - тренер
Молодежный состав (NaVi Junior):
- ???????? gotthejuice
- ???????? Niku
- ???????? pma
- ???????? Kidaro
- ???????? Riddys
- ???????? Artstyle - тренер
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