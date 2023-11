NaVi и B8 получили приглашение на Pinnacle: 25 Year Anniversary Show

В период с 20-го ноября по 6-е декабря пройдет онлайн турнир по Dota 2 - Pinnacle: 25 Year Anniversary Show. Призовой фонд турнира составит 100 тысяч долларов.

Команды украинских киберспортивных клубов Natus Vincere и B8 получили приглашение на этот турнир.

В частности, в соревновании примут участие 20 коллективов.

????TIme to get all hyped and bothered for the #Pinnacle25 Years Anniversary Show!



????Join us to celebrate the birthday party with great Dota 2 teams!



????️ November 20 - December 6

????$100,000 Prize pool



✅It's only half of them! Stay tuned for more news soon! pic.twitter.com/V5Hhp8JcCr