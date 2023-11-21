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В Dota 2 вышел патч 7.34е

Dota 2

Ослабили метовых героев

В Dota 2 вышел патч 7.34е

Новина українською
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Американская компания Valve выпустила очередной патч для своей игры Dota 2. На этот раз под номером - 7.34e.

Глобальных изменений не произошло, разработчики лишь ослабили определенных метовых героев, которые зажигали на The International 2023 и имели достаточно высокий винрейт (прим. - процент побед) в паблике (прим. - обычных матчах между игроками).

В частности, ослаблениям подверглись такие герои как: Bristleback, Chaos Knight и Spirit Breaker.

Полный список изменений можно просмотреть на официальном сайте Dota 2.

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Источник:
dota2.com
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