В Dota 2 вышел патч 7.34е

Американская компания Valve выпустила очередной патч для своей игры Dota 2. На этот раз под номером - 7.34e.

Глобальных изменений не произошло, разработчики лишь ослабили определенных метовых героев, которые зажигали на The International 2023 и имели достаточно высокий винрейт (прим. - процент побед) в паблике (прим. - обычных матчах между игроками).

В частности, ослаблениям подверглись такие герои как: Bristleback, Chaos Knight и Spirit Breaker.

Полный список изменений можно просмотреть на официальном сайте Dota 2.