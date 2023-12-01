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Monte представили свой первый состав по Dota 2

Dota 2
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Начинается новая эпоха в истории украинской организации

Monte представили свой первый состав по Dota 2

MONTE DOTA2

Новина українською

Украинский киберспортивный клуб Monte объявил о своем ростере по дисциплине Dota 2. Это первый состав Monte в данной игре.

В частности, в состав Monte по Dota 2 вошли:

  • Crystallize (Carry),
  • geO` (Support),
  • EcNart (Support),
  • Moonlight (Midlane),
  • INFERNAL (Offlane),
  • AnahRoniX (Manager).

"Банда, мы рады анонсировать вам наш первый состав по Dota 2. Мы выбрали непростой путь, отойдя от классических схем построения коллектива, и движемся в направлении развития новых игроков.

Мы хорошо знаем, что достичь хороших результатов можно только путем ежедневного кропотливого труда. Принимаем этот вызов и шаг за шагом будем двигаться к своей цели. Надеемся на вашу поддержку! Готовьте щиты!", - говорится в сообщении в телеграм-канале Monte.

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Источник:
MONTE DOTA2
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