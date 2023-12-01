Monte представили свой первый состав по Dota 2

Украинский киберспортивный клуб Monte объявил о своем ростере по дисциплине Dota 2. Это первый состав Monte в данной игре.

В частности, в состав Monte по Dota 2 вошли:

"Банда, мы рады анонсировать вам наш первый состав по Dota 2. Мы выбрали непростой путь, отойдя от классических схем построения коллектива, и движемся в направлении развития новых игроков.

Мы хорошо знаем, что достичь хороших результатов можно только путем ежедневного кропотливого труда. Принимаем этот вызов и шаг за шагом будем двигаться к своей цели. Надеемся на вашу поддержку! Готовьте щиты!", - говорится в сообщении в телеграм-канале Monte.