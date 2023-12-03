Dota 2
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NaVi заняли 7-8 место на Pinnacle: 25 Year Anniversary Show
Вылетели от Yellow Submarine
telegram @natus_vincere_official
В период с 20-го ноября по 6-е декабря проходит онлайн-турнир по Dota 2 - Pinnacle: 25 Year Anniversary Show. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.
Сегодня украинская команда Natus Vincere провела поединок против коллектива Yellow Submarine. Встреча проходила в рамках нижней сетки и в формате "Best of 3". В итоге NaVi проиграли 0:2.
Таким образом, "рожденные побеждать" покинули турнир, заняли 7-8 место и заработали 2 тысяч долларов.
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