NaVi заняли 7-8 место на Pinnacle: 25 Year Anniversary Show

В период с 20-го ноября по 6-е декабря проходит онлайн-турнир по Dota 2 - Pinnacle: 25 Year Anniversary Show. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

Сегодня украинская команда Natus Vincere провела поединок против коллектива Yellow Submarine. Встреча проходила в рамках нижней сетки и в формате "Best of 3". В итоге NaVi проиграли 0:2.

Таким образом, "рожденные побеждать" покинули турнир, заняли 7-8 место и заработали 2 тысяч долларов.