Team Falcons стала чемпионом Pinnacle: 25 Year Anniversary Show

В период с 20-го ноября по 6-е декабря прохоидв онлайн-турнир по Dota 2 - Pinnacle: 25 Year Anniversary Show. Команды боролись за призовой фонд в размере 100 тысяч долларов.

Сегодня состоялся решающий поединок турнира. В гранд-финале Team Falcons переиграли The dudley boys. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:0.

Таким образом, коллектив Оливера "Skiter" Лепко стал чемпионом и заработал 50 тысяч долларов.

Напомним, команда украинского клуба Natus Vincere также принимала участие в турнире. В итоге, "рожденные побеждать" проиграли Yellow Submarine и заняли 7-8 место на Pinnacle: 25 Year Anniversary Show.

Итоговые места Pinnacle: 25 Year Anniversary Show: