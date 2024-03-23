  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. NaVi переиграли две российские команды и прошли квалификацию на DreamLeague 23
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NaVi переиграли две российские команды и прошли квалификацию на DreamLeague 23

Dota 2

"Рожденные побеждать" взяли реванш у Virtus.pro в гранд-финале

NaVi переиграли две российские команды и прошли квалификацию на DreamLeague 23

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 20-го по 22-е марта проходил турнир по дисциплине Dota 2 - квалификация для Восточной Европы к DreamLeague Season 23.

В гранд-финале украинская команда Natus Vincere одолела российский коллектив Virtus.pro. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:2 в пользу "рожденных побеждать".

Таким образом, NaVi успешно прошли отбор на 23-й сезон DreamLeague.

Примечательно, что вчера команда украинского клуба уже встречалась с Virtus.pro (1:2) - в финале верхней сетки. Однако сегодня Natus Vincere одолели еще один российский коллектив 1win и вышли в гранд-финал, где взяли реванш в противостоянии с Virtus.pro.

Записи матчей

NaVi - 1win - map 1

NaVi - 1win - map 2

NaVi - 1win - map 3

NaVi - Virtus.pro - map 1

NaVi - Virtus.pro - map 2

NaVi - Virtus.pro - map 3

NaVi - Virtus.pro - map 4

NaVi - Virtus.pro - map 5

По теме
yellow-arrow
NaVi переиграли действующих чемпионов мира, однако уступили для россиян из Virtus.pro
yellow-arrow
Valve официально анонсировали The International 2024
yellow-arrow
NaVi объявили о новом составе по дисциплине Dota 2
киберспорт Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости