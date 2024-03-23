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NaVi переиграли две российские команды и прошли квалификацию на DreamLeague 23
"Рожденные побеждать" взяли реванш у Virtus.pro в гранд-финале
telegram @natus_vincere_official
В период с 20-го по 22-е марта проходил турнир по дисциплине Dota 2 - квалификация для Восточной Европы к DreamLeague Season 23.
В гранд-финале украинская команда Natus Vincere одолела российский коллектив Virtus.pro. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась со счетом 3:2 в пользу "рожденных побеждать".
Таким образом, NaVi успешно прошли отбор на 23-й сезон DreamLeague.
Примечательно, что вчера команда украинского клуба уже встречалась с Virtus.pro (1:2) - в финале верхней сетки. Однако сегодня Natus Vincere одолели еще один российский коллектив 1win и вышли в гранд-финал, где взяли реванш в противостоянии с Virtus.pro.
Записи матчей
NaVi - 1win - map 1
NaVi - 1win - map 2
NaVi - 1win - map 3
NaVi - Virtus.pro - map 1
NaVi - Virtus.pro - map 2
NaVi - Virtus.pro - map 3
NaVi - Virtus.pro - map 4
NaVi - Virtus.pro - map 5
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