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Стала известна пара финалистов верхней сетки ESL One Birmingham 2024

Dota 2

Team Falcons и OG упали в сетку "лузеров"

Стала известна пара финалистов верхней сетки ESL One Birmingham 2024

ESL

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В период с 22-го по 28-е апреля проходит турнир по дисциплине Dota 2 - ESL One Birmingham 2024. Соревнование проходит в английском Бирмингеме. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

24-го апреля завершился групповой этап и была сформирована окончательная сетка раунда плей-офф.

Уже состоялись первые матчи на вылет в верхней сетке. В частности, свои победы одержали Tundra Esports и BetBoom Team, которые сыграют между собой в финале сетки "виннеров".

В свою очередь, Team Falcons и OG упали в нижнюю сетку.

Стала известна пара финалистов верхней сетки ESL One Birmingham 2024 - изображение 1

ESL One Birmingham 2024 - Upper Bracker

Team Falcons - Tundra Esports - Game 1

Team Falcons - Tundra Esports - Game 2

Team Falcons - Tundra Esports - Game 3

OG - BetBoom Team - Game 1

OG - BetBoom Team - Game 2

OG - BetBoom Team - Game 3

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