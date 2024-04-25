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Стала известна пара финалистов верхней сетки ESL One Birmingham 2024
Team Falcons и OG упали в сетку "лузеров"
ESL
В период с 22-го по 28-е апреля проходит турнир по дисциплине Dota 2 - ESL One Birmingham 2024. Соревнование проходит в английском Бирмингеме. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.
24-го апреля завершился групповой этап и была сформирована окончательная сетка раунда плей-офф.
Уже состоялись первые матчи на вылет в верхней сетке. В частности, свои победы одержали Tundra Esports и BetBoom Team, которые сыграют между собой в финале сетки "виннеров".
В свою очередь, Team Falcons и OG упали в нижнюю сетку.
ESL One Birmingham 2024 - Upper Bracker
Team Falcons - Tundra Esports - Game 1
Team Falcons - Tundra Esports - Game 2
Team Falcons - Tundra Esports - Game 3
OG - BetBoom Team - Game 2
OG - BetBoom Team - Game 3
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