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Игрок Liquid: Я думаю, что Falcons самая сильная команда на ESL One Birmingham 2024

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Falcons играют с OG за выход в финал нижней сетки

Игрок Liquid: Я думаю, что Falcons самая сильная команда на ESL One Birmingham 2024

Фото з відкритих джерел

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Игрок Team Liquid Самуэль "Boxi" Сван поделился мыслями на счет фаворита ESL One Birmingham 2024.

"Я думаю, что Falcons, вероятно, самая сильная команда здесь, исходя из их предыдущих результатов. В то же время я чувствую, что Falcons показали определенную слабость. Вы знаете, они проиграли Тундре.

Я думаю, что появляются новые герои, и цель не очень хорошо изучена. Многие команды играют в очень разные вещи. Китайцы каждую игру играют в Clinkz, а Tundra играют своим набором героев. Соколы играют своими героями.

Обычно все зависит от того, как вы играете друг против друга и от того, какими героями вы играете. Я думаю, что победят Tundra или Falcons", - рассказал Boxi.

В данный момент Falcons играют против OG в полуфинале нижней сетки.

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