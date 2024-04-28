Игрок Liquid: Я думаю, что Falcons самая сильная команда на ESL One Birmingham 2024

Игрок Team Liquid Самуэль "Boxi" Сван поделился мыслями на счет фаворита ESL One Birmingham 2024.

"Я думаю, что Falcons, вероятно, самая сильная команда здесь, исходя из их предыдущих результатов. В то же время я чувствую, что Falcons показали определенную слабость. Вы знаете, они проиграли Тундре.

Я думаю, что появляются новые герои, и цель не очень хорошо изучена. Многие команды играют в очень разные вещи. Китайцы каждую игру играют в Clinkz, а Tundra играют своим набором героев. Соколы играют своими героями.

Обычно все зависит от того, как вы играете друг против друга и от того, какими героями вы играете. Я думаю, что победят Tundra или Falcons", - рассказал Boxi.