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Monte заняли 5-6 место на RES Regional Series: EU #2
NaVi и B8 покинули турнир еще раньше
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В период с 8-го по 23-мая проходит онлайн-турнир по дисциплине Dota 2 уровня Tier-3. Призовой фонд ивента составляет 50 тысяч долларов.
Украинская команда Monte сумела занять на турнире итоговое 5-6 место. В частности, в четвертьфинале наш коллектив встречался с L1GA TEAM и проиграл со счетом 0:2.
Примечательно, что в соревновании также принимали участие две другие команды украинских организаций: B8 и молодежный состав Natus Vincere (NaVI Junior). Обе команды разделили между собой 9 и 10 места.
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