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В Dota 2 вышел глобальный патч 7.36
А также второе действие "Коронопада"
Dota2.com
Американская игровая компания-разработчик Valve в ночь на 23-е мая представила новый глобальный патч в своей киберспортивной дисциплине Dota 2. Новое игровое обновление вышло под кодом 7.36.
К тому же, для игроков открылось второе действие ивента "Коронопад", в котором представлены новые награды, скины на героев, новая часть истории и мини-игры.
Главной особенностью масштабного патча стала механика врожденных способностей и различных граней у героев. По сути, это нововведение позволяет попробовать героев в новых для них ролях.
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