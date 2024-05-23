В Dota 2 вышел глобальный патч 7.36

Американская игровая компания-разработчик Valve в ночь на 23-е мая представила новый глобальный патч в своей киберспортивной дисциплине Dota 2. Новое игровое обновление вышло под кодом 7.36.

К тому же, для игроков открылось второе действие ивента "Коронопад", в котором представлены новые награды, скины на героев, новая часть истории и мини-игры.

Главной особенностью масштабного патча стала механика врожденных способностей и различных граней у героев. По сути, это нововведение позволяет попробовать героев в новых для них ролях.