Оператор Champions of Champions Tour анонсировал 7 новых турниров по Dota 2

Киберспортивный оператор Champions of Champions Tour анонсировал расширение своего пула турниров. В частности, CCT сообщил об организации 7 турниров в дисциплине Dota 2.

Первый ивент от CCT пройдет с 24-го июня по 3-е июля. На этом турнире 12 команд будут бороться за призовые в размере 50 тысяч долларов.

Общий же призовой фонд всех 7 турниров составит 400 тысяч долларов.

