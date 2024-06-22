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Оператор Champions of Champions Tour анонсировал 7 новых турниров по Dota 2
Общий призовой фонд - 400 тысяч долларов
GRID
Киберспортивный оператор Champions of Champions Tour анонсировал расширение своего пула турниров. В частности, CCT сообщил об организации 7 турниров в дисциплине Dota 2.
Первый ивент от CCT пройдет с 24-го июня по 3-е июля. На этом турнире 12 команд будут бороться за призовые в размере 50 тысяч долларов.
Общий же призовой фонд всех 7 турниров составит 400 тысяч долларов.
????CCT Dota2????— GRID (@GRIDesports) June 21, 2024
The GRID owned esports tournament brand CCT has officially entered Dota2 and the action starts Monday, June 24th.
Read the full release here: https://t.co/37jxKbd5bL
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