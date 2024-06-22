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Оператор Champions of Champions Tour анонсировал 7 новых турниров по Dota 2

Dota 2

Общий призовой фонд - 400 тысяч долларов

Оператор Champions of Champions Tour анонсировал 7 новых турниров по Dota 2

GRID

Новина українською

Киберспортивный оператор Champions of Champions Tour анонсировал расширение своего пула турниров. В частности, CCT сообщил об организации 7 турниров в дисциплине Dota 2.

Первый ивент от CCT пройдет с 24-го июня по 3-е июля. На этом турнире 12 команд будут бороться за призовые в размере 50 тысяч долларов.

Общий же призовой фонд всех 7 турниров составит 400 тысяч долларов.

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