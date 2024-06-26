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В Dota 2 вышло обновление 7.36c
Как всегда, фанатов ожидают изменения игрового баланса и исправления ошибок
Dota2.com
Американская компания-разработчик и издатель игр Valve выпустила очередное обновление в своей киберспортивной дисциплине Dota 2. В частности, данный патч вышел под кодом 7.36c.
В новом патче, традиционно, были внесены определенные изменения в игровой баланс и характеристики героев, и предметов. Кроме того, как сообщила Valve, были исправлены определенные игровые ошибки и баги.
Напомним, сейчас в Dota 2 проходит второе действие ивента "Коронопад".
Обо всех изменениях в обновлении 7.36c можно узнать
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