В Dota 2 вышло обновление 7.36c

Американская компания-разработчик и издатель игр Valve выпустила очередное обновление в своей киберспортивной дисциплине Dota 2. В частности, данный патч вышел под кодом 7.36c.

В новом патче, традиционно, были внесены определенные изменения в игровой баланс и характеристики героев, и предметов. Кроме того, как сообщила Valve, были исправлены определенные игровые ошибки и баги.

Напомним, сейчас в Dota 2 проходит второе действие ивента "Коронопад".