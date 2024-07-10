В Dota 2 вышло третье действие ивента Коронопад

Американская игровая компания-разработчик Valve в ночь на 10-е июля выпустила очередное обновление в своей дисциплине Dota 2. В частности, новый патч привнес в игру третье действие ивента "Коронопад".

Игроки получили очередной новый путь для получения косметических наград и сетов на героев. К тому же, фанатов ожидает новая часть истории и мини-игры.

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Напомним, сейчас последним актуальным патчем в Dota 2 является версия под кодовым номером 7.36с.