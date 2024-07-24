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Волочай: Олимпийские игры по киберспорту - это гонки на велотренажерах и беговых дорожках

Dota 2

v1lat настроен максимально скептически на счет решения МОК

Волочай: Олимпийские игры по киберспорту - это гонки на велотренажерах и беговых дорожках

Новина українською

Спортивный комментарий и совладелец студии Maincast Виталий "v1lat" Волочай поделился мыслями на счет решения Международного олимпийского комитета (МОК) провести Олимпийские киберспортивные игры.

"Для тех, кто не в теме. Олимпийские игры по киберспорту - это не CS, не Dota 2, не League of Legends и не PUBG. Это гонки на велотренажерах, на беговых дорожках и так далее.

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Успокойтесь. Никакого отношения к еспорту это не имеет", - написал в своем телеграм-канале киберспортивный комментатор.

Напомним, первые в истории Олимпийские игры по киберспорту пройдут в Саудовской Аравии. Они запланированы на 2025-й год. Города, которые примут данный ивент, пока неизвестны. Была информация, что подобные игры планируют проводить каждые два календарных года.

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Недавно в столице страны Рияде прошел чемпионат мира по дисциплине CS2 - Esports World Cup 2024. Триумф на турнире праздновала украинская команда Natus Vincere, которая в гранд-финале со счетом 2:1 обыграла G2 Esports.

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киберспорт Виталий Волочай
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Источник:
На хаті у Вілата
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