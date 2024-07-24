Волочай: Олимпийские игры по киберспорту - это гонки на велотренажерах и беговых дорожках

Спортивный комментарий и совладелец студии Maincast Виталий "v1lat" Волочай поделился мыслями на счет решения Международного олимпийского комитета (МОК) провести Олимпийские киберспортивные игры .

"Для тех, кто не в теме. Олимпийские игры по киберспорту - это не CS, не Dota 2, не League of Legends и не PUBG. Это гонки на велотренажерах, на беговых дорожках и так далее. Читайте также Волочай: В том, что киберспорт в Украине русифицирован, есть моя прямая вина Успокойтесь. Никакого отношения к еспорту это не имеет", - написал в своем телеграм-канале киберспортивный комментатор.

Напомним, первые в истории Олимпийские игры по киберспорту пройдут в Саудовской Аравии. Они запланированы на 2025-й год. Города, которые примут данный ивент, пока неизвестны. Была информация, что подобные игры планируют проводить каждые два календарных года.

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