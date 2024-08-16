Dota 2
Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Организация Зинченко представила новый состав по Dota 2
Пятеро украинцев
Passion UA
Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, представила новый ростер по дисциплине Dota 2.
Состав снова полностью состоит из украинских игроков и наставника.
Читайте такжеКиберспортивная команда Зинченко не сумела выехать из Украины на турнир в Саудовскую Аравию
Состав Passion UA по Dota 2:
- Олег "yowaai" Михайлов
- Николай "niche" Землянский
- Богдан "BBODDY" Батюк
- Владислав "fernans" Кочетков
- Денис "flacko" Павленко
- аниил "iMp" Вознюк (тренер)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Черноморец - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.08.2024
- Вацко объяснил, почему Нещерет должен уйти из Динамо
- Аякс и Панатинаикос пробили 34 послематчевых пенальти - это рекорд еврокубков
- Черноморец - Колос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Олег Шелаев: Принс приехал себя продавать. Кривбасс не показал своих лучших качеств
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн