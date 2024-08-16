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Организация Зинченко представила новый состав по Dota 2

Dota 2

Пятеро украинцев

Организация Зинченко представила новый состав по Dota 2

Passion UA

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко, представила новый ростер по дисциплине Dota 2.

Состав снова полностью состоит из украинских игроков и наставника.

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Состав Passion UA по Dota 2:

  • Олег "yowaai" Михайлов
  • Николай "niche" Землянский
  • Богдан "BBODDY" Батюк
  • Владислав "fernans" Кочетков
  • Денис "flacko" Павленко
  • аниил "iMp" Вознюк (тренер)
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киберспорт Passion UA
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Источник:
Passion UA
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