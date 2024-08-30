Monte прекратили работу в дисциплине Dota 2

Украинская киберспортивная организация по Dota 2 объявила о приостановлении деятельности в Dota 2. В частности, Monte прекратила свои выступления в этой дисциплине и распустила состав.

"К сожалению, наша первая попытка в создании состава Dota2 не была достаточно успешной для продолжения поддержки направления в начале нового сезона.

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Мы сделаем работу над ошибками и вернемся в эту дисциплину немножко позже. Спасибо фанатам за поддержку!", - рассказал менеджер Monte Сергей "AnahRoniX" Быковский.