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Сформировалась сетка плей-офф The International 2024

Dota 2

В Копенгагене остались сильнейшие

Сформировалась сетка плей-офф The International 2024

dota2.com

Новина українською

В период с 4-го по 15-е сентября в столице Дании (Копенгагене) проходит топовый турнир по дисциплине Dota 2 - The International 2024. Призовой фонд чемпионата мира составляет 2,4 миллиона долларов.

В субботу закончился групповой этап и сформировалась сетка плей-офф раунда. В частности, команды Xtreme, Liquid, Cloud9, Aurora, Falcons, Tundra, nouns, GG сыграют в верхней сетке.

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В свою очередь коллективы Talon, bb, 1win, Team Zero, beastcoast, HEROIC, Spirit, G2.IG попали в путь "лузеров", где каждая игра будет последней.

Примечательно, что впервые в истории на групповом этапе The International ни одна карта не длилась дольше одного часа.

Сформировалась сетка плей-офф The International 2024 - изображение 1
Графика украинской студии Maincast

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