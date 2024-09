Первые неудачники. Talon Esports и Team Zero покинули The International 2024

В период с 4-го по 15-е сентября в столице Дании (Копенгагене) проходит топовый турнир по дисциплине Dota 2 - The International 2024. Призовой фонд чемпионата мира составляет 2,4 миллиона долларов.

В воскресенье стартовал плей-офф раунд TI. В частности, Talon Esports уступили для BB Team, а Team Zero проиграли 1w. Таким образом, Talon Esports и Team Zero стали первыми коллективами, которые покинули The International 2024.

В свою очередь, Tundra Esports, Liquid, Cloud9 и GG прошли в полуфинал турнира.