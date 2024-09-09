  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. Первые неудачники. Talon Esports и Team Zero покинули The International 2024
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первые неудачники. Talon Esports и Team Zero покинули The International 2024

Dota 2

Также определились полуфиналисты

Первые неудачники. Talon Esports и Team Zero покинули The International 2024

Dota2.com

Новина українською

В период с 4-го по 15-е сентября в столице Дании (Копенгагене) проходит топовый турнир по дисциплине Dota 2 - The International 2024. Призовой фонд чемпионата мира составляет 2,4 миллиона долларов.

В воскресенье стартовал плей-офф раунд TI. В частности, Talon Esports уступили для BB Team, а Team Zero проиграли 1w. Таким образом, Talon Esports и Team Zero стали первыми коллективами, которые покинули The International 2024.

Читайте такжеСформировалась сетка плей-офф The International 2024

В свою очередь, Tundra Esports, Liquid, Cloud9 и GG прошли в полуфинал турнира.

Записи поединков и LIVE-трансляции поединков можно посмотреть на Youtube-канале украинской киберспортивной студии Maincast.

По теме
yellow-arrow
Сформировалась сетка плей-офф The International 2024
yellow-arrow
Monte прекратили работу в дисциплине Dota 2
yellow-arrow
Организация Зинченко представила новый состав по Dota 2
киберспорт The International
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости