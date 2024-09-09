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Первые неудачники. Talon Esports и Team Zero покинули The International 2024
Также определились полуфиналисты
Dota2.com
В период с 4-го по 15-е сентября в столице Дании (Копенгагене) проходит топовый турнир по дисциплине Dota 2 - The International 2024. Призовой фонд чемпионата мира составляет 2,4 миллиона долларов.
В воскресенье стартовал плей-офф раунд TI. В частности, Talon Esports уступили для BB Team, а Team Zero проиграли 1w. Таким образом, Talon Esports и Team Zero стали первыми коллективами, которые покинули The International 2024.
В свою очередь, Tundra Esports, Liquid, Cloud9 и GG прошли в полуфинал турнира.
Записи поединков и LIVE-трансляции поединков можно посмотреть на Youtube-канале украинской киберспортивной студии
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