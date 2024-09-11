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Сформировалась восьмерка лучших команд The International 2024
HEROIC и spirit вылетели
Valve
В период с 4-го по 15-е сентября в столице Дании (Копенгагене) проходит топовый турнир по дисциплине Dota 2 - The International 2024. Призовой фонд чемпионата мира составляет 2,4 миллиона долларов.
На The International 2024 закончились поединки второго раунда нижней сетки. В частности, турнир покинули коллективы HEROIC и spirit. Первые проиграли Aurora, вторые - уступили для Xtreme Gaming. Оба поединка закончились с идентичным счетом - 1:2.
Таким образом, сформировалась окончательная восьмерка лучших команд ивента, которые сыграют непосредственно на самой Royal Arena. Решающая стадия TI стартует в пятницу, 13-го сентября.
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