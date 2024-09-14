Прошли первые поединки решающей стадии The International 2024

В период с 4-го по 15-е сентября в столице Дании (Копенгагене) проходит топовый турнир по дисциплине Dota 2 - The International 2024. Призовой фонд чемпионата мира составляет 2,4 миллиона долларов.

В пятницу, 13-го сентября на Royal Aren началась финальная часть TI. В частности, в нижней сетке состоялось два поединка. Falcons уверенно переиграли россиян из BB Team (2:0), а Xtreme Gaming с аналогичным счетом победили Aurora.

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Таким образом, Aurora и BB Team покинули ивент, заняли итоговые 7-8 места и заработали в качестве призовых по 88 тысяч долларов.