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Team Liquid - чемпионы The International 2024

Dota 2
Обновлено

В гранд-финале были обыграны Gaimin Gladiators

Team Liquid - чемпионы The International 2024

Twitter The International

Новина українською

В период с 4-го по 15-е сентября в столице Дании (Копенгагене) проходил топовый турнир по дисциплине Dota 2 - The International 2024. Призовой фонд чемпионата мира составлял 2,4 миллиона долларов.

В воскресенье на Royal Arena состоялся решающий поединок TI. В частности, в гранд-финале The International 2024 встречались коллективы Team Liquid и Gaimin Gladiators.

Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась погромом от "жидких" - со счетом 3:0.

Состав Team Liquid:

  • Майк "miCKe" Ву,
  • Михал "Nisha" Янковски,
  • Нета "33" Шапира,
  • Самуэль "Boxi" Сван,
  • Айден "Insania" Саркои.

Примечательно, что для Нета "33" Шапира это уже вторая победа на The International. Впервые израильтянин добыл подобный трофей в составе Tundra Esports - в 2022-м году.

Team Liquid стала второй организацией, которые сумела дважды добыть "Aegis" (прим. - трофей The International). Предыдущий раз команда выигрывала турнир в 2017-м году. Дважды на TI также триумфовали OG - в 2018 и 2019 годах.

Запись гранд-финала The International 2024

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