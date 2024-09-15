Team Liquid - чемпионы The International 2024

В период с 4-го по 15-е сентября в столице Дании (Копенгагене) проходил топовый турнир по дисциплине Dota 2 - The International 2024. Призовой фонд чемпионата мира составлял 2,4 миллиона долларов.

В воскресенье на Royal Arena состоялся решающий поединок TI. В частности, в гранд-финале The International 2024 встречались коллективы Team Liquid и Gaimin Gladiators.

Team Liquid dominated Gaimin Gladiators in the Grand Final, 3-0, becoming the third team in history to lift the Aegis of Champions for a second time. #Dota2 #TI13 pic.twitter.com/yGBnvmfb5t — The International (@dota2ti) September 15, 2024

Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась погромом от "жидких" - со счетом 3:0.

Состав Team Liquid:

Майк "miCKe" Ву,

Михал "Nisha" Янковски,

Нета "33" Шапира,

Самуэль "Boxi" Сван,

Айден "Insania" Саркои.

Примечательно, что для Нета "33" Шапира это уже вторая победа на The International. Впервые израильтянин добыл подобный трофей в составе Tundra Esports - в 2022-м году.

Team Liquid стала второй организацией, которые сумела дважды добыть "Aegis" (прим. - трофей The International). Предыдущий раз команда выигрывала турнир в 2017-м году. Дважды на TI также триумфовали OG - в 2018 и 2019 годах.

Запись гранд-финала The International 2024