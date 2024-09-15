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Team Liquid - чемпионы The International 2024
В гранд-финале были обыграны Gaimin Gladiators
Twitter The International
В период с 4-го по 15-е сентября в столице Дании (Копенгагене) проходил топовый турнир по дисциплине Dota 2 - The International 2024. Призовой фонд чемпионата мира составлял 2,4 миллиона долларов.
В воскресенье на Royal Arena состоялся решающий поединок TI. В частности, в гранд-финале The International 2024 встречались коллективы Team Liquid и Gaimin Gladiators.
Team Liquid dominated Gaimin Gladiators in the Grand Final, 3-0, becoming the third team in history to lift the Aegis of Champions for a second time. #Dota2 #TI13 pic.twitter.com/yGBnvmfb5t— The International (@dota2ti) September 15, 2024
Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась погромом от "жидких" - со счетом 3:0.
Состав Team Liquid:
- Майк "miCKe" Ву,
- Михал "Nisha" Янковски,
- Нета "33" Шапира,
- Самуэль "Boxi" Сван,
- Айден "Insania" Саркои.
Примечательно, что для Нета "33" Шапира это уже вторая победа на The International. Впервые израильтянин добыл подобный трофей в составе Tundra Esports - в 2022-м году.
Team Liquid стала второй организацией, которые сумела дважды добыть "Aegis" (прим. - трофей The International). Предыдущий раз команда выигрывала турнир в 2017-м году. Дважды на TI также триумфовали OG - в 2018 и 2019 годах.
Запись гранд-финала The International 2024
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