Team Liquid - чемпионы The International 2024

В период с 4-го по 15-е сентября в столице Дании (Копенгагене) проходил топовый турнир по дисциплине Dota 2 - The International 2024. Призовой фонд чемпионата мира составлял 2,4 миллиона долларов.

В воскресенье на Royal Arena состоялся решающий поединок TI. В частности, в гранд-финале The International 2024 встречались коллективы Team Liquid и Gaimin Gladiators.

Team Liquid dominated Gaimin Gladiators in the Grand Final, 3-0, becoming the third team in history to lift the Aegis of Champions for a second time. #Dota2 #TI13 pic.twitter.com/yGBnvmfb5t