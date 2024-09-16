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Team Hryvnia представили обновленный ростер по Dota 2

Dota 2

Полностью украинский состав

Team Hryvnia представили обновленный ростер по Dota 2

Team Hryvnia

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Team Hryvnia опубликовала свой новый состав по дисциплине Dota 2.

В частности, ростер коллектива полностью состоит из украинских игроков. А тренировать эту банду будет Константин "Rakuzan" Малинин.

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Состав Team Hryvnia:

  • Pos 1 (Carry) - Дмитрий "Kiseki" Скутельник
  • Pos 2 (Mid) - Максим "toffee" Латко
  • Pos 3 (Offlane) - Денис "Maloy" Бондаренко
  • Pos 4 (Semi-support) - Илья "geO" Ясинский
  • Pos 5 (Support) - Иван "matsarellow" Мац

Также в Team Hryvnia сообщили, что команда уже получила прямое приглашение на RES Regional Series: EU #4 и European Pro League Season 20.

Напомним, в воскресенье состоялось главное событие года в мире Dota 2 - гранд-финал The International. Второй раз в своей истории "Aegis" над головой подняли Team Spirit.

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Источник:
Telegram Team Hryvnia
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