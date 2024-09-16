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Team Hryvnia представили обновленный ростер по Dota 2
Полностью украинский состав
Team Hryvnia
Украинская киберспортивная организация Team Hryvnia опубликовала свой новый состав по дисциплине Dota 2.
В частности, ростер коллектива полностью состоит из украинских игроков. А тренировать эту банду будет Константин "Rakuzan" Малинин.
Состав Team Hryvnia:
- Pos 1 (Carry) - Дмитрий "Kiseki" Скутельник
- Pos 2 (Mid) - Максим "toffee" Латко
- Pos 3 (Offlane) - Денис "Maloy" Бондаренко
- Pos 4 (Semi-support) - Илья "geO" Ясинский
- Pos 5 (Support) - Иван "matsarellow" Мац
Также в Team Hryvnia сообщили, что команда уже получила прямое приглашение на RES Regional Series: EU #4 и European Pro League Season 20.
Напомним, в воскресенье состоялось главное событие года в мире Dota 2 - гранд-финал The International. Второй раз в своей истории "Aegis" над головой подняли Team Spirit.
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