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NAVI узнали первого соперника на PGL Wallachia Season 2

Dota 2

Легкого старта для "Рожденных Побеждать" не получится

NAVI узнали первого соперника на PGL Wallachia Season 2

PGL

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В период с 4-го по 13-е октября в столице Румынии состоится LAN-турнир предтопового уровня по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 2.

Ивент пройдет в Бухаресте на арене "PGL Studio". 16 коллективов будут соревноваться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

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Организатор PGL Wallachia Season 2 представил пары первого раунда. Украинская команда Natus Vincere также узнала своего соперника.

В частности, "Рожденные Побеждать" будут стартовать на турнире с поединка против HEROIC. Встреча запланирована на 4-е октября, начало - в 16:00.

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