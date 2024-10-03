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NAVI узнали первого соперника на PGL Wallachia Season 2
Легкого старта для "Рожденных Побеждать" не получится
PGL
В период с 4-го по 13-е октября в столице Румынии состоится LAN-турнир предтопового уровня по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 2.
Ивент пройдет в Бухаресте на арене "PGL Studio". 16 коллективов будут соревноваться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Организатор PGL Wallachia Season 2 представил пары первого раунда. Украинская команда Natus Vincere также узнала своего соперника.
В частности, "Рожденные Побеждать" будут стартовать на турнире с поединка против HEROIC. Встреча запланирована на 4-е октября, начало - в 16:00.
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