NAVI узнали первого соперника на PGL Wallachia Season 2

В период с 4-го по 13-е октября в столице Румынии состоится LAN-турнир предтопового уровня по дисциплине Dota 2 - PGL Wallachia Season 2.

Ивент пройдет в Бухаресте на арене "PGL Studio". 16 коллективов будут соревноваться за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

Организатор PGL Wallachia Season 2 представил пары первого раунда. Украинская команда Natus Vincere также узнала своего соперника.

В частности, "Рожденные Побеждать" будут стартовать на турнире с поединка против HEROIC. Встреча запланирована на 4-е октября, начало - в 16:00.