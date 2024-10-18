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NAVI Junior - чемпионы 20-го сезона European Pro League

Dota 2

Прошли турнир без поражений

NAVI Junior - чемпионы 20-го сезона European Pro League

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В пятницу, 20-го октября завершился 20-й сезон турнира по дисциплине Dota 2 - European Pro League. С 17-го сентября 12 коллективов боролись за призовой фонд в размере 20 тысяч долларов.

Победу на ивенте одержала молодежная команда украинской киберспортивной организации NAVI Junior. В гранд-финале "Рожденные Побеждать" уверенно разбили DMS - с общим счетом 3:0.

Примечательно, что на групповом этапе юниоры из Natus Vincere одолели всех 5 своих соперников, не проиграв ни одной карты. А в плей-офф NAVI Junior прошли HYDRA, Level UP и тех же DMS.

Таким образом, украинская команда во второй раз стала триумфатором турниров серии Pro League и заработала в качестве призовых 10 тысяч долларов.

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Источник:
navi.gg
Опубликовал: Владислав Личик
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