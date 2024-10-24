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Официально: NAVI перевели состав из Dota 2 в инактив
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Украинская киберспортивная организация NAVI официально объявила о решении перевести свой ростер из дисциплины Dota 2 в инактив. В частности, в инактив перейдут все основные игроки
"Несмотря на довольно неплохие результаты на недавних LAN-турнирах Clavision: Snow Ruyi и PGL Wallachia Season 2, где наша команда впервые за долгое время вошла в топ-4, сейчас мы не имеем возможности собрать конкурентный состав из постоянных игроков.
На недавних чемпионатах NAVI выступали со стендиинами, которые в дальнейшем не смогут представлять клуб. Оценив альтернативные доступные варианты укомплектования команды, мы решили заморозить основной ростер по Dota 2.
Мы благодарим всех игроков, которые выступали за NAVI в течение последнего года - Yuragi, sanctity-, nefrit, W_Zayac, Malady и тренера Sword_Art, а также BOOM, Puppey и bzm за отличные матчи в Бухаресте. Желаем им успехов в дальнейшей карьере!
На будущих турнирах сезона мы продолжим выступать только ростером NAVI Junior, но при этом будем следить за возможностями усиления позиций клуба в дисциплине", - говорится в заявлении "Рожденных Побеждать".
Сейчас в организации остался только один состав по Dota 2 - NAVI Junior.
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