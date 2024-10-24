  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Dota 2
  4. Официально: NAVI перевели состав из Dota 2 в инактив
В тренде
Dota 2
Dota 2

Dota 2 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: NAVI перевели состав из Dota 2 в инактив

Dota 2

Всю основу

Официально: NAVI перевели состав из Dota 2 в инактив

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

Украинская киберспортивная организация NAVI официально объявила о решении перевести свой ростер из дисциплины Dota 2 в инактив. В частности, в инактив перейдут все основные игроки

"Несмотря на довольно неплохие результаты на недавних LAN-турнирах Clavision: Snow Ruyi и PGL Wallachia Season 2, где наша команда впервые за долгое время вошла в топ-4, сейчас мы не имеем возможности собрать конкурентный состав из постоянных игроков.

На недавних чемпионатах NAVI выступали со стендиинами, которые в дальнейшем не смогут представлять клуб. Оценив альтернативные доступные варианты укомплектования команды, мы решили заморозить основной ростер по Dota 2.

Читайте такжеNAVI Junior - чемпионы 20-го сезона European Pro League

Мы благодарим всех игроков, которые выступали за NAVI в течение последнего года - Yuragi, sanctity-, nefrit, W_Zayac, Malady и тренера Sword_Art, а также BOOM, Puppey и bzm за отличные матчи в Бухаресте. Желаем им успехов в дальнейшей карьере!

На будущих турнирах сезона мы продолжим выступать только ростером NAVI Junior, но при этом будем следить за возможностями усиления позиций клуба в дисциплине", - говорится в заявлении "Рожденных Побеждать".

Сейчас в организации остался только один состав по Dota 2 - NAVI Junior.

По теме
yellow-arrow
NAVI Junior - чемпионы 20-го сезона European Pro League
yellow-arrow
NAVI узнали первого соперника на PGL Wallachia Season 2
yellow-arrow
Team Hryvnia представили обновленный ростер по Dota 2
киберспорт NAVI Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
navi.gg
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости