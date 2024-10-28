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Сборная Украины по Dota 2 не сыграет на чемпионате мира

Dota 2

Из-за проблем с пересечением границы

Сборная Украины по Dota 2 не сыграет на чемпионате мира

IESF

Новина українською

В период с 11-го по 16-е ноября в столице Саудовской Аравии (Рияде) пройдет чемпионат мира по дисциплине Dota 2.

Сборная Украины, которая состоит из игроков команды Palianytsia, не будет принимать участие в ивенте.

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По информации различных СМИ причиной этого стали проблемы с пересечением границы игроками. При этом, киберспортивный портал Players пытался разобраться в данной ситуации.

В частности, стало известно, что заявка на участие в чемпионате мира украинской сборной поступала и сейчас находится в проработке. Однако, указанных игроков в ней не было из-за проблем с документами.

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Источник:
Players
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